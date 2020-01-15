Генпрокуратура Армении отклонила жалобу адвокатов Саргсяна об отмене ареста его имущества

ЕРЕВАН, 15 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении отклонила ходатайство адвокатов бывшего президента страны Сержа Саргсяна, обвиняемого в организации хищения государственных средств в особо крупных размерах, об отмене решения арестовать имущество их подзащитного. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Ходатайство об отмене решения арестовать имущество Саргсяна было отклонено", - отметили в пресс-службе.

Специальная следственная служба Армении 4 декабря предъявила обвинение Саргсяну в организации в период с 25 января по 7 февраля 2013 года хищения государственных средств на сумму 489 млн драмов ($1 млн) путем растраты группой должностных лиц.

Лидер Республиканской партии Армении Саргсян - одна из ключевых фигур в армянской политике. В 2008-2018 годы он был президентом страны. 17 апреля 2018 года Саргсян был избран премьер-министром, однако под давлением оппозиции во главе с нынешним председателем правительства Николом Пашиняном 23 апреля того же года подал в отставку.