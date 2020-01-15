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Премьер Армении явился в Следственный комитет для дачи показаний

Никол Пашинян не сообщил, в рамках какого дела дает показания. Его допрос длился примерно 40 минут

ЕРЕВАН, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян явился в среду в Следственный комитет страны для дачи показаний. Об этом глава армянского кабмина написал на своей странице в Facebook.

"Впервые в истории Армении действующий руководитель страны по приглашению Следственного комитета явился и отвечает на вопросы следователя в его кабинете", - отметил Пашинян. Премьер не уточнил, в рамках какого дела он дает показания.

Пашинян также в шутку отметил, что оценивает приглашение в Следственный комитет "как политическое преследование".

После выхода из здания Следственного комитета Пашинян отказался отвечать на вопросы журналистов. Он отметил, что будет выпущен специальный пресс-релиз с подробностями его допроса. Согласно данным интернет-портала News.am, допрос премьер-министра длился примерно 40 минут.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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