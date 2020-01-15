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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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Роухани извинился за то, что Иран не сразу признал, что сбил украинский самолет

Глава республики также потребовал от ВС Ирана предоставить больше информации об этой катастрофе
Президент Ирана Хасан Роухани EPA-EFE/IRAN'S PRESIDENT OFFICE
Описание
Президент Ирана Хасан Роухани
© EPA-EFE/IRAN'S PRESIDENT OFFICE

ТЕГЕРАН, 15 января. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за задержку объявления о том, что ВС республики по ошибке сбили украинский самолет. Его речь транслировало в среду государственное телевидение Ирана.

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"Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон", - сказал президент. По словам Роухани, "люди должны понять, что силы безопасности ничего не скрывают".

Президент добавил, что "он является слугой народ и должен говорить с ним скромно и честно". "Я бы хотел попросить прощения за задержку (с объявлением о том, что Иран сбил украинский самолет - прим. ТАСС) и за наш тон", - сказал президент.

Политик отметил, что "судебные власти, вооруженные силы и правительство должны объединиться для расследования и представить его результаты миру".

Он также потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета.

"Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все [детали] расследования", - сказал президент. 

Теги
ИранРоухани, ХасанКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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