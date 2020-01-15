Роухани извинился за то, что Иран не сразу признал, что сбил украинский самолет

ТЕГЕРАН, 15 января. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за задержку объявления о том, что ВС республики по ошибке сбили украинский самолет. Его речь транслировало в среду государственное телевидение Ирана.

"Я бы хотел попросить прощения за задержку и за наш тон", - сказал президент. По словам Роухани, "люди должны понять, что силы безопасности ничего не скрывают".

Президент добавил, что "он является слугой народ и должен говорить с ним скромно и честно". "Я бы хотел попросить прощения за задержку (с объявлением о том, что Иран сбил украинский самолет - прим. ТАСС) и за наш тон", - сказал президент.

Политик отметил, что "судебные власти, вооруженные силы и правительство должны объединиться для расследования и представить его результаты миру".

Он также потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета.

"Я хочу, чтобы Генеральный штаб и военные страны пришли и раскрыли народу все [детали] расследования", - сказал президент.