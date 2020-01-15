Роухани назвал чепухой информацию о том, что Иран стремится получить ядерное оружие

ТЕГЕРАН, 15 января. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани назвал чепухой заявления о том, что Тегеран якобы стремится заполучить ядерное оружие. Соответствующее заявление он сделал в среду.

"То, что Иран стремится получить ядерное оружие, является повторяющейся чепухой", - сказал президент. Его выступление транслировало иранское государственное телевидение. Роухани добавил, что "сделанное Ираном (по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки - прим. ТАСС) обратимо и вся его деятельность осуществляется под надзором МАГАТЭ".

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что санкции Вашингтона в отношении Ирана будут сохраняться до тех пор, пока "Тегеран не прекратит свою террористическую деятельность и не откажется от намерения обладать ядерным оружием".

Инициатива Джонсона

Роухани также высказал сомнения в перспективности предложения британского премьера Бориса Джонсона заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе на "сделку Трампа".

"Я не знаю, как премьер Джонсон думает это сделать. Он говорит избавиться от СВПД и вместо него реализовать "план Трампа". Но что же делал [президент США Дональд] Трамп кроме того, что нарушал международные соглашения?" - цитирует Роухани в среду агентство ISNA. В качестве примера он отметил отказ США от обязательств в рамках "соглашения об изменении климата и других договоров".

Президент Ирана призвал "США и Европу не разжигать региональные проблемы" и сделать правильный выбор, "иначе ошибка приведет к поражению". "Мы говорили европейским лидерам, что наши решения по СВПД обратимы. Кроме того, вся наша деятельность в атомной сфере контролировалась МАГАТЭ, и посыл о том, что Иран стремится создать ядерное оружие, безоснователен", - заявил Роухани.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за замену СВПД на новое соглашение на условиях США, если прежнюю сделку сохранить не удастся. Он пояснил, что "проблема с СВПД заключается в том, что с американской точки зрения она плохая, она истекла, плюс она была согласована [бывшим] президентом [США Бараком] Обамой". Переход к "сделке Трампа", по его словам, "будет отличным выходом из ситуации". Между тем, Великобритания, Германия и Франция во вторник объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках СВПД. МИД РФ выразил разочарование в связи с этим решением.