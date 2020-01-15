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Spiegel: генпрокуратура ФРГ подозревает бывшего дипломата ЕС в шпионаже в пользу Китая

Имя подозреваемого пока не называется
Описание
© REUTERS/Mike Segar

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Генпрокуратура ФРГ ведет расследование в отношении бывшего высокопоставленного дипломата ЕС из Германии и двух сотрудников лоббистской фирмы по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщило в среду онлайн-издание "Шпигель".

По его информации, правоохранительные органы по данному делу провели в среду утром обыски в офисах и квартирах в Берлине и Брюсселе, а также в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Бавария. Следствие исходит из того, что двое из подозреваемых передавали частную и служебную информацию Министерству государственной безопасности КНР.

Под прицелом германских следователей оказался бывший сотрудник Еврокомиссии, который позже работал в качестве дипломата в Европейской службе внешних связей, занимал высокопоставленные посты в Брюсселе, был постпредом ЕС в ряде государств. Его имя не называется.

Как отмечает издание, в 2017 году он завершил карьеру в ЕС и с тех пор работал в одной из германских лоббистских компаний. Примерно в это же время, пишет "Шпигель", он начал сотрудничать с китайской разведкой и привлек к этому двух работников фирмы. Один из подозреваемых ездил в Китай, где встречался с предполагаемым связным. Компания якобы консультировала известные концерны ФРГ.

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