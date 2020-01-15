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С-400 полностью введут в строй в Турции в апреле или мае

Процесс продолжается в соответствии с планами страны

АНКАРА, 15 января. /ТАСС/. Турецкие военные специалисты продолжают проводить работу по введению в строй российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

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"Процесс обучения [эксплуатации С-400] и введения в строй С-400 продолжается. Это действительно принципиальная тема. Как и говорил наш президент [Турции Тайип Эрдоган], этот процесс продолжается в соответствии с нашими планами. Они будут полностью введены в строй в апреле или мае", - приводит его слова газета Turkiye.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля 2019 года.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. Пентагон 17 июля 2019 года официально объявил о запуске процесса исключения Турции из программы производства F-35.

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Турция
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