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Переговоры о перемирии в Ливии

Чавушоглу надеется, что Путин примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что Анкара рассчитывает на установление постоянного режима перемирия в Ливии

АНКАРА, 15 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассчитывает, что президент России Владимир Путин примет участие в конференции по Ливии, которая запланирована на 19 января в Берлине.

"В предстоящий период мы продолжим прилагать усилия [в вопросе ливийского урегулирования]. Мы хотим, чтобы в Ливии был установлен постоянный режим перемирия, а также чтобы стороны перешли к политическому урегулированию. Президенты [Турции и России Тайип] Эрдоган и [Владимир] Путин примут участие в саммите в Берлине 19 января. Это знак того, что нам важен мир в Ливии", - утверждал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в аналитическом центре SETA в Анкаре.

В Кремле ранее обещали своевременно сообщить, поедет ли Путин на эту встречу.

11 января на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель в Москве Путин назвал своевременной инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. По его словам, чтобы данная конференция "принесла весомые результаты", необходимо обеспечить участие в ней "реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств", а ее решения "должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами".

Ранее власти ФРГ инициировали проведение международных консультаций по Ливии с участием высокопоставленных сотрудников ряда стран, в том числе России, что получило название "Берлинский процесс". Его заявленной целью было оказание поддержки усилиям спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии Гасана Саламе.

Первые консультации прошли в Берлине 17 сентября. Во встрече тогда принял участие спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а также представители Великобритании, Египта, Италии, ОАЭ, США, Турции, Франции, Лиги арабских государств и Европейского союза.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияГерманияРоссияЧавушоглу, МевлютПереговоры о перемирии в Ливии
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