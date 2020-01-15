{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьера Армении допросили по уголовным делам о тайной прослушке

В СК сообщили, что по одному делу Никола Пашиняна допросили как свидетеля с целью выяснения возможного воздействия на суды, по второму - как потерпевшего

ЕРЕВАН, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду в Следственном комитете (СК) страны был допрошен в рамках уголовных дел по факту тайной прослушки телефонных разговоров руководителей спецслужб, а также самого главы армянского кабмина. Об этом сообщила пресс-служба СК.

"В СК расследуется дело о тайной прослушке телефонных разговоров с участием премьер-министра Никола Пашиняна, экс-главы Службы нацбезопасности (СНБ) Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна, запись которых была выложена в сеть 11 сентября и 5 декабря 2018 года. По данному факту возбуждены два уголовных дела, в рамках которых и был допрошен Пашинян", - говорится в релизе ведомства.

Согласно сообщению СК, первое уголовное дело было заведено по статье о злоупотреблении должностными лицами служебным положением, в рамках которого Пашинян был допрошен как свидетель в целях выяснения возможного воздействия на суды. Второе уголовное дело было заведено по факту незаконной прослушки телефонного разговора, по которому премьер Армении проходит в качестве потерпевшего.

Аудиозаписи разговоров высокопоставленных должностных лиц появились в интернете 11 сентября и 5 декабря 2018 года. Собеседники обсуждали ход уголовного дела и возможность ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также возможное воздействие на бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова для дачи показаний по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года. Данный процесс, по которому проходят Кочарян, Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
Реклама на ТАСС
СМИ: демонстранты в Багдаде потребовали вывода войск США из Ирака
По словам шиитского проповедника шейха Муханнад Мусави, ответственность за царящий в стране хаос ложится на правительство
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС