Вице-премьер Украины заявил, что Киев готов принимать участие в системе закупок НАТО

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Украина намерена присоединиться к системе закупок НАТО. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, ссылаясь на заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы по итогам переговоров с руководством НАТО, которые прошли 14-15 января в Брюсселе.

"Украина активизировала усилия, чтобы присоединиться к услугам и партнерству с Агентством НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency - NSPA). Так Украина будет иметь полноценный доступ к системе закупок альянса", - отметил вице-премьер.

"Мы убеждены, что участие в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО. Это вписывается в логику действий правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров, по сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности", - сказал он.

По словам Кулебы, таким образом, Украина сможет полноценно интегрироваться в систему закупок альянса, а украинские производители - участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам и приближаться к стандартам альянса.

В свою очередь замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди обратилась к НАТО с просьбой отправить на Украину специалистов для проведения консультаций по присоединению к системе закупок, которую использует NSPA. "Мы планируем провести в феврале-марте семинар с представителями украинской оборонной промышленности о порядке бесплатной регистрации украинских предприятий в электронном каталоге NSPA для производителей оборонной продукции", - сказала она.

Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPO) является вспомогательным органом НАТО, созданным Североатлантическим советом с целью наилучшего удовлетворения коллективных требований всех или группы стран НАТО в области закупок, обеспечения и логистической поддержки НАТО и входящих в блок стран.