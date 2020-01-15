Зеленский попросил Меркель способствовать выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Германию политически способствовать расследованию авиакатастрофы пассажирского самолета в Иране, а также процессу выплаты компенсаций родственникам жертв. Об этом Зеленский сказал в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель в среду.

"Глава украинского государства ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в катастрофе самолета украинских авиалиний, а также выплаты компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. Президент призвал Германию политически содействовать этому процессу", - сообщил офис Зеленского по итогам телефонного разговора.

Согласно информации, Меркель выразила Зеленскому соболезнования в связи с трагедией. Зеленский в ответ поблагодарил ее за слова поддержки и за "готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы", уточнили в офисе.

Кроме этого, стороны обсудили заключенный с Россией договор по транзиту газа через территорию Украины в Европу. "Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности", - сообщил офис.