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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Зеленский попросил Меркель способствовать выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы

Президент Украины заявил, что ожидает привлечения к уголовной ответственности виновных в катастрофе Boeing в Тегеране

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Германию политически способствовать расследованию авиакатастрофы пассажирского самолета в Иране, а также процессу выплаты компенсаций родственникам жертв. Об этом Зеленский сказал в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель в среду.

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"Глава украинского государства ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в катастрофе самолета украинских авиалиний, а также выплаты компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. Президент призвал Германию политически содействовать этому процессу", - сообщил офис Зеленского по итогам телефонного разговора.

Согласно информации, Меркель выразила Зеленскому соболезнования в связи с трагедией. Зеленский в ответ поблагодарил ее за слова поддержки и за "готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы", уточнили в офисе.

Кроме этого, стороны обсудили заключенный с Россией договор по транзиту газа через территорию Украины в Европу. "Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности", - сообщил офис.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияРоссияЗеленский, Владимир АлександровичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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