В ЦИК Абхазии сообщили, что выдвижение кандидатов в президенты пройдет до 11 февраля

СУХУМ, 15 января. /ТАСС/. Регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии пройдет с 22 января по 11 февраля. Решение об этом в среду принято на заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии, сообщил журналистам председатель ЦИК Тамаз Гогия.

"Мы провели сегодня заседание Центризбиркома и утвердили календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента, назначенных на 22 марта 2020 года. В соответствии с планом, регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии будет проходить с 22 января по 11 февраля", - сказал Гогия.

Выборы президента Абхазии проводятся в связи с отставкой 12 января после четырехдневных акций протеста оппозиции главы республики Рауля Хаджимбы. 13 января парламент назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра Валерия Бганбу и назначил дату выборов.

О регистрации

Списки округов ЦИК опубликует в печати за 50 дней до выборов. Регистрация кандидатов в президенты будет проходить в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до самих выборов.

В соответствии с местным законодательством, выдвижение кандидатов в президенты начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до выборов.

Право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит политическим партиям и группам избирателей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции, а при выдвижении кандидата от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек, которая проходит регистрацию в ЦИК. Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей, независимо от места проживания на территории Абхазии.

Президентом Абхазии может быть избран гражданин республики абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории страны не менее пяти последних перед днем выборов лет.

Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть президентом Абхазии не более двух сроков подряд.