МАГАТЭ продолжает мониторить ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

ВЕНА, 15 января. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит за развитием событий вокруг объявленных Ираном намерений о сокращении обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по его атомной программе. Об этом заявил в среду официальный представитель МАГАТЭ Фредрик Даль.

"Агентство знает о январских заявлениях Ирана, - сказал Даль, отвечая на вопросы журналистов на брифинге о деятельности международных организаций ООН в Вене в 2020 году. - Агентство продолжает мониторить ситуацию в Иране".

По его словам, Иран заверил МАГАТЭ, что он намерен продолжать сотрудничество с международным агентством по вопросам ядерной программы. "МАГАТЭ продолжит информировать страны - участницы агентства о развитии ситуации", - подчеркнул Даль.

5 января Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана. 14 января Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД.