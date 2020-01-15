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Власти Украины пообещали ежемесячно отчитываться о доходах топ-чиновников

Министр кабинета министров страны Дмитрий Дубилет подчеркнул, что это еще один шаг, чтобы "мы стали более прозрачными и более честными с обществом"

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Правительство Украины пообещало ежемесячно публиковать отчеты о доходах министров и их заместителей на фоне дискуссий о крупных премиях, которые выписали себе члены кабмина и главы госкомпаний. Об этом заявил в среду, выступая в парламенте, министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы будем официально каждый месяц публиковать все доходы, которые получают наши топ-чиновники, - сказал Дубилет. - Это не тайная информация, мы считаем, что это будет еще один шаг, чтобы мы стали более прозрачными и более честными с обществом".

"На сайте кабмина будет каждый месяц публиковаться тот доход, который получают министры и заместители", - пояснил он. Глава канцелярии кабмина уточнил, что решение о публикации данных о доходах министров было принято, чтобы избежать дискуссий по поводу доходов должностных лиц.

В последнее время в украинских СМИ появились публикации о том, что по итогам минувшего года многие министры украинского правительства выписали себе крупные премии и другие виды материальной помощи. Вопрос о зарплатах министров в среду был вынесен на обсуждение парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", на заседание которой пригласили членов правительства. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в среду в своем Telegram-канале предостерег от "манипуляций" вокруг зарплат чиновников. "Сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти", - добавил он.

Премии украинских чиновников и госменеджеров

По данным издания "Украинские новости", перед новым годом министры правительства Украины резко подняли себе заработные платы. У некоторых чиновников за декабрь они достигли 400 тыс. гривен ($16 тыс). Должностные лица выписали себе премии, надбавки, а также помощь на оздоровление и на решение социально-бытовых проблем. По данным издания, больше других членов кабмина в декабре получили министр иностранных дел Вадим Пристайко - 234 тыс. гривен ($9,7 тыс.), министр юстиции Денис Малюська - 226 тыс. гривен ($9,4 тыс.), министр экономики Тимофей Милованов - 223 тыс. гривен ($9,3 тыс).

Значительно больше получают топ-менеджеры украинских государственных компаний. По данным "Украинских новостей", генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский зарабатывает в месяц, с учетом премий, 1,867 млн гривен ($79 тыс.), что больше зарплаты его американской коллеги, генерального почмейстера Меган Бреннан ($55,2 тыс. в месяц).

После того, как Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск компании "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита, глава этой украинской компании Андрей Коболев и ее исполнительный директор Юрий Витренко получили премии на сумму $20,7 млн (после выплаты налогов Коболеву досталось $7,9 млн, а Витренко - $6 млн). После того, как "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, Коболев и Витренко получили на двоих еще $25,6 млн премии.

Украинские министры жалуются на низкие зарплаты

В середине декабря Дубилет заявил, что украинские министры, которые до назначения в правительство страны работали в частном секторе, жалуются на низкую зарплату чиновников и возникшие сложности с содержанием своих семей. Ранее публично на низкую зарплату пожаловался министр юстиции Украины Денис Малюська. Он сообщил, что сразу после назначения на должность получал 16 тыс. гривен ($670), а в настоящий момент его зарплата составляет 29 тыс. гривен ($1,2 тыс). Однако и этой суммы, подчеркнул министр, ему не хватает. По данным Госстата страны, осенью 2019 года средняя зарплата украинца составляла около 10,5 тыс. гривен ($445), средняя пенсия чуть более 3 тыс. гривен ($130).

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Украина
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