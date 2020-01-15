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Палестино-израильский конфликт
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Четыре ракеты выпустили из сектора Газа по Израилю

В Армии обороны Израиля сообщили, что две из них перехватила система ПВО "Железный купол"
Описание
© REUTERS/Baz Ratner, архив

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в среду четыре ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После срабатывания сирен оповещения о ракетных обстрелах на юге Израиля сообщаем, что четыре ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении военных. В пресс-службе указали также, что ранее в среду "в кибуцах Нахаль-Оз, Саад и Кфар-Аза (расположены в граничащем с сектором Газа районе на юге Израиля - прим. ТАСС) сработали сирены воздушной тревоги".

Этот обстрел израильской территории стал первым в 2020 году. В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю 25 декабря 2019 года, она была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол".

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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