Четыре ракеты выпустили из сектора Газа по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 января. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в среду четыре ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После срабатывания сирен оповещения о ракетных обстрелах на юге Израиля сообщаем, что четыре ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении военных. В пресс-службе указали также, что ранее в среду "в кибуцах Нахаль-Оз, Саад и Кфар-Аза (расположены в граничащем с сектором Газа районе на юге Израиля - прим. ТАСС) сработали сирены воздушной тревоги".

Этот обстрел израильской территории стал первым в 2020 году. В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю 25 декабря 2019 года, она была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол".