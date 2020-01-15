В США заявили, что возможное размещение оперативных групп в Европе зависит от командующих

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Решения о возможном размещении или неразмещении в Европе новых оперативно-тактических групп Армии (Сухопутных войск) США будут зависеть от оценок американских командующих в данном регионе. Об этом сообщил в среду на встрече с журналистами, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, министр Армии США Райан Маккарти.

"Мы [в Пентагоне] разрабатываем потенциал. Размещение сил и средств - это решения боевых командующих на местах", - заявил Маккарти. Он комментировал просьбу уточнить, намерено ли американское военное ведомство осуществлять развертывание в Европе новых так называемых Многосферных оперативно-тактических групп Сухопутных войск США. При этом Маккарти подтвердил, что две такие группы Пентагон собирается развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе. О создании таких групп Маккарти объявил на прошлой неделе.

По словам министра, группы намечается создать в течение полутора лет. "Многосферные оперативно-тактические группы будут созданы в течение следующих 12-18 месяцев. Мы создадим две. Окна развертывания - о них я буду говорить в общем плане, так как воздержусь от конкретики по соображениям обеспечения безопасности личного состава. Основополагающие элементы [групп] - это разведка, кибер-, радиоэлектронная борьба, высокоточный огонь большой дальности, точнее, средства не только ведения огня, но и влияния большой дальности на потенциал [противника]", - отметил Маккарти.