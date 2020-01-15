В Лондоне заявили, что британский посол вернется в Иран в ближайшие дни

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр, в среду временно покинувший Иран, в ближайшие дни вернется в страну и продолжит исполнять свои обязанности. Об этом заявил представитель МИД королевства, слова которого приводит британское информагентство Press Association.

"Посол Роберт Макэйр сегодня возвращается в Соединенное Королевство. Это давно запланированная поездка. Он проведет ряд встреч, находясь в Великобритании, но ничего необычного не происходит. Он вернется в Иран в ближайшие дни", - отметил представитель Форин оффиса.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на МИД Великобритании сообщила о том, что поездка Макэйра в Лондон никак не связана с его задержанием в Тегеране на прошлой неделе. Несмотря на то, что во вторник представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили назвал Макэйра "нежелательным лицом", МИД Ирана пока что официально не объявлял британского дипломата персоной нон-грата.

11 января агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране из-за того, что тот участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране. 12 января Макэйр был вызван в МИД Ирана.

Сам дипломат заявил, что не принимал участия в акции, а лишь намеревался отдать дань уважения жертвам катастрофы украинского самолета Boeing 737 и покинул место проведения акции спустя пять минут. МИД Ирана назвал действия посла Великобритании на демонстрации вмешательством во внутренние дела страны. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, в свою очередь, назвал задержание Макэйра "грубым нарушением международного права" и вызвал в Форин оффис посла Ирана в Лондоне, чтобы потребовать извинений.