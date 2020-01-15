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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Багдад

В Минобороны Германии отметили, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует встретиться "с высокопоставленными военными Ирака" для обсуждения вопросов дальнейшего присутствия бундесвера в стране

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр прибыла в среду с необъявленным визитом в Ирак для встречи с размещенными там немецкими военнослужащими. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны ФРГ.

Перед визитом в Ирак Крамп-Карренбауэр посетила Иорданию, где встретилась с немецкими военными и провела переговоры с представителями иорданских властей.

Детали визита министра не раскрываются из соображений безопасности. В Минобороны отметили, что Крамп-Карренбауэр планирует встретиться "с высокопоставленными военными Ирака" для обсуждения вопросов дальнейшего присутствия бундесвера в стране и продолжения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Теги
ИракГерманияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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