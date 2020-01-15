Киев допускает расшифровку черных ящиков сбитого самолета во Франции или третьей стране

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Украина обратилась к Франции с просьбой совместно расшифровывать черные ящики сбитого пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" на случай, если они будут отправлены туда из Ирана. Об этом в среду сообщила руководитель департамента международно-правового департамента Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Полина Чиж в ходе представления отчета о ходе расследования катастрофы на заседании Комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады.

"Когда нам вчера стало известно, что Иран объявил, что, возможно, черные ящики буду передавать Французской республике, хотя эта информация пока официально не подтверждена и не опровергнута, мы, чтобы упредить событие, обратились к Французской республике с тремя вопросами и просим их способствовать. Мы попросили их рассмотреть возможность выделить эксперта или группу экспертов, которые могут приехать на территорию Украины и проводить с нами расследование и раскрытие информации с черных ящиков. Во-вторых, [мы попросили] рассмотреть возможность, в случае если это будет сделано на территории Франции, [позволить] нашим экспертам принять участие в этом процессе на территории Франции, или чтобы Франция также рассмотрела возможность разрешить принимать участие на территории третьей страны, где будет произведено раскрытие данных черных ящиков", - сообщила Чиж.

При этом представительница Генпрокуратуры назвала "наихудшим вариантом" тот, при котором черные ящики будут расшифровываться на территории Ирана. По ее словам, вопрос предоставления Украине ящиков зависит от Ирана. "Без содействия Ирана мы не можем получить самописцы", - признала она.

Чиж напомнила, что в среду с прибытием в Киеве ожидался иранский эксперт, который должен был изучить лабораторию, в которой планировалось производить расшифровку черных ящиков. "Однако вчера иранская сторона сказала, что они не могут его отправить. И мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть. Сегодня мы опять направили им запрос, чтобы наши эксперты исследовали ящики, но ответа пока нет, и их специалист не приехал", - сообщила она.

Украина готова к расшифровке

Накануне директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин после возвращения из Ирана заявил в эфире украинского телеканала ТСН о том, что расшифровка черных ящиков начнется в Киеве 20 января. Он также сообщил, что в среду ожидается прибытие в Киев иранского эксперта для подготовки этого процесса. В то же время в СМИ появилась информация о том, что Иран отправит записи с бортового самописца сбитого самолета во Францию. Однако Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции в Twitter сообщило, что таких предложений не получало, и обсуждение этого вопроса проводится "всеми сторонами".

В понедельник президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский обсудили катастрофу самолета. Первый выразил свои соболезнования в связи с гибелью украинских граждан, а также заявил об участии Франции в проведении расследования, призванного установить все обстоятельства трагедии. Другие подробности относительно участия стран в расследовании катастрофы стороны не сообщали.