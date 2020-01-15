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Переговоры о перемирии в Ливии

СМИ: проект берлинской декларации предусматривает создание в Ливии единого правительства

По сведениям ливийского телеканала "218", в проекте декларации также предлагается создать в стране единые вооруженные силы, которые будут подконтрольны центральному правительству

ТАСС, 15 января. Проект декларации, которая может быть принята на международной конференции по Ливии в Берлине, содержит призывы к формированию в арабской стране эффективного президентского совета, а также единого национального правительства, который будет пользоваться поддержкой парламента. Об этом сообщил в среду ливийский телеканал 218, в распоряжении которого оказалась копия документа.

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По сведениям телеканала, в проекте предлагается создать в стране единые вооруженные силы, которые будут подконтрольны центральному правительству.

Кроме того, в документе подтверждается незыблемость суверенитета и территориальной целостности ливийского государства, необходимость достижения устойчивого режима прекращения огня и разоружения всех действующих в стране вооруженных формирований. Осуждается вмешательство любых международных игроков в ливийский конфликт. Против сторон, ответственных за нарушение перемирия, предлагается вводить санкции Совета Безопасности ООН.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 2 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на столицу Триполи. 5 января президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о начале развертывания в Ливии по приглашению правительства Сарраджа миссии военнослужащих своей страны.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня. Враждующие лагеря поддержали перемирие, однако на протяжении последних дней неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.

19 января в Берлине пройдет международная конференция по Ливии. Во встрече примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Теги
ЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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