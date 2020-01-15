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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Зариф заявил, что Иран не намерен подписывать "сделку Трампа" по изменению СВПД

Глава МИД Ирана считает, что даже в случае согласия Тегерана на подобный шаг, нет никаких гарантий, что "уже в следующем году" Ирану не предложат другие подобные сделки, но связанные уже с именами других американских политиков

ТАСС, 15 января. Иран не собирается идти на какое-либо соглашение по изменению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его атомной программе, на котором настаивает администрация США. Об этом в среду сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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"Иран верит в дипломатию, но не намерен пересматривать резолюцию Совета Безопасности ООН, по которой было достигнуто соглашение с правительствами шести государств и Европейским союзом", - написал Зариф на своей странице в Twitter. Тереган, добавил министр, "не подписывал никакой "сделки [бывшего президента США Барака] Обамы", чтобы теперь пойти на "сделку [президента США Дональда] Трампа".

Как считает Зариф, даже в случае согласия Тегерана на подобный шаг, нет никаких гарантий, что "уже в следующем году" Ирану не предложат другие подобные сделки, но связанные уже с именами других американских политиков.

8 января в обращении к американским гражданам президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг резкой критике СВПД, призвав Россию и другие страны отказаться от этого соглашения и разработать новое. Трамп заявил, что Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай "должны покончить с пережитками иранской сделки, или СВПД, и работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным и более спокойным местом".

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии исламской республики, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.

Во вторник Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад Джавад
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