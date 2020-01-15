Источник: крупнейшие за 25 лет учения США в Европе начнутся в марте в 10 странах НАТО

БРЮССЕЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Самые масштабные за 25 лет учения США в Европе "Defender 2020" с участием 37 тыс. человек начнутся в марте в 10 странах НАТО, центром их проведения станет Германия, сообщил журналистам в среду военный источник в НАТО по итогам заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов. Он не исключил, что часть маневров будет проходить в непосредственной близости от российских границ - на территории Польши и стран Прибалтики.

"Учения "Defender 2020" стартуют в марте, они проверят возможности стран альянса перебрасывать подкрепления между государствами Европы. Эти учения будут самыми крупными американскими военными учениями в Европе за последние 25 лет. В них примут участие 37 тысяч человек из 18 государств альянса, из них 20 тысяч американских военных прибудут из США. Учения будут проходить на территории 10 государств Европы, центром их проведения станет Германия", - сказал он.

"Хотя полевая часть учений начнется в марте 2020, однако эти учения фактически уже начались, поскольку они включают все военное планирование, которое проводится до начала физических маневров. Стратегический сигнал этих учений - продемонстрировать, что НАТО имеет достаточно гибкости, чтобы перебрасывать большие количества войск для обеспечения эффективного сдерживания", - заявил он. Источник подчеркнул, что НАТО не играет роли в управлении и командовании этими учениями. Это "американские учения под американским командованием". Роль участвующих в них командных структур НАТО будет заключаться в "обеспечении координации действий всех стран альянса, принимающих участие в этих маневрах".

Источник отметил, что "логистическим центром учений будет Германия, поскольку Германия - это транспортный узел, который позволяет перебрасывать силы по всей Европе". "Нельзя также исключить, что в ходе маневров войска будут выдвигаться в числе прочих государств в Польшу и страны Прибалтики", - отметил он.

По его словам, подготовка к этим маневрам обсуждалась во вторник и среду на заседании Военного комитета НАТО.