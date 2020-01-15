Трамп заявил о готовности вскоре нанести визит в Китай

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о готовности в ближайшее время нанести визит в Китай, чтобы "ответить взаимностью" на подписание американо-китайского соглашения о первой фазе торговой сделки по урегулированию двусторонних споров.

"В не столь отдаленном будущем я отправлюсь в Китай, чтобы ответить взаимностью", - сказал он, выступая в Белом доме на церемонии подписания соглашения по первой фазе торговой сделки.

Американский лидер предположил, что председатель КНР Си Цзиньпин "прямо сейчас смотрит" трансляцию церемонии. "Сегодня мы делаем важный шаг - никогда до этого такого не было сделано по отношению к Китаю - к будущему справедливой и взаимовыгодной торговли, мы подписываем первую фазу исторического торгового соглашения", - подчеркнул президент.

Детали сделки до сих пор не были объявлены. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами. Министр финансов США Стивен Мнучин также сообщил, что пошлины на китайские товары останутся в силе до соглашения о второй фазе торговой сделки с КНР.

Как ожидается, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию будут введены через 30 дней после подписания документа.