СМИ: в Венесуэле на депутатов от оппозиции напали возле здания парламента

ТАСС, 15 января. /ТАСС/. Группа венесуэльских депутатов от оппозиции подверглась нападению со стороны неизвестных вооруженных людей возле здания Национальной ассамблеи - законодательного органа страны. Об этом сообщила в среду на своем сайте газета El Nacional.

По информации издания, сторонники действующего правительства Венесуэлы окружили здание законодательного органа и не пропустили к нему автомобили, на которых передвигались оппозиционеры. Когда депутаты все же попробовали проехать через это "оцепление", на них было совершено нападение - некоторые из собравшихся возле парламента людей стали бить по машинам палками и бросать в них различные предметы.

В свою очередь депутат Дельса Солорсано в Twitter сообщила, что ее машина подверглась обстрелу. По предварительным данным, никто не пострадал. Однако после того, как нападавшие выбили в одном из автомобилей заднее стекло, депутаты решили удалиться от здания законодательного органа на безопасное расстояние. Ответственность за произошедшее оппозиция возложила на исполнительную власть.

После случившегося лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и его сторонники решили провести собственное выездное "заседание" Национальной ассамблеи. Как пояснил политик в Twitter, местом проведения этой встречи был выбран столичный культурный центр Эль-Атильо. Представители оппозиции утверждают, что председатель Национальной ассамблеи имеет право проводить ее заседания за пределами здания законодательного органа. При этом депутаты, которые поддерживают действующее правительство Венесуэлы во главе с президентом страны Николасом Мадуро, признают спикером парламента не Гуайдо, а депутата Луиса Парру.

Ситуация в Венесуэле

5 января депутат Луис Парра, который является оппонентом Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.