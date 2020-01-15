МИД Франции: соглашение по атому находится под угрозой из-за нарушений со стороны Ирана

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Повторяющиеся нарушения Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана приводят к тому, что существованию этой договоренности грозит опасность. Об этом заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Иран шаг за шагом лишает ядерную договоренность ее содержания. Она находится теперь в опасности, и Ирану следует соблюдать свои обязательства подобно тому, как мы это делаем сами", - подчеркнул глава французского внешнеполитического ведомства, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

"Нам следует в приоритетном порядке избежать того, чтобы кризис, вызванный распространением ядерного оружия, добавился к сегодняшней сложной ситуации. Наша позиция совершенно ясна: мы уже приложили усилия для того, чтобы защитить венские договоренности (соглашение о СВПД - прим. ТАСС), и мы продолжим это делать", - заверил министр.

"Следует удостовериться, что Иран не создает ядерное оружие, - подчеркнул он. - Попробуйте представить себе, какой будет ситуация, если Иран будет располагать ядерным оружием". При этом Ле Дриан вновь заявил: "Дипломатический путь остается, несмотря на те трудности, которые я отнюдь не недооцениваю, наилучшим способом достичь поставленных в отношении Ирана целей. Именно на это и были направлены венские договоренности".

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники сделки не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому оно в его сегодняшнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале январе заявил о завершении этого процесса.