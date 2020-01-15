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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Американские СМИ считают, что инициативы Путина укрепят роль парламента

The New York Times считает, что инициативы президента России "стали бы первыми крупными изменениями в российской политической системе с 1993 года"

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Американские СМИ в среду активно комментируют инициативы президента РФ Владимира Путина по изменению Конституции, отмечая, что они нацелены на укрепление роли парламента и могут привести к сокращению полномочий главы государства.

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"Владимир Путин в своем выступлении охарактеризовал предлагаемые изменения в Конституции как попытку укрепить демократию, - пишет в среду газета The New York Times. - Они стали бы первыми крупными изменениями в российской политической системе с 1993 года".

"Эти перемены могут привести к сокращению широких полномочий, которыми ныне обладает президент и, возможно, создадут сдерживающие механизмы для его преемника, обеспечив при этом большее влияние для парламента и Государственного совета, - пишет информационное агентство Bloomberg. - Большая часть 80-минутного выступления Путина была посвящена социальным проблемам, он предложил новые меры по стимулированию рождаемости и по предотвращению сокращения численности населения. Он вновь повторил обещание повысить темпы роста экономики и уровень доходов населения".

Телекомпания CNN, комментируя инициативы российского президента, отметила, что предоставление парламенту более широких полномочий "может указывать на то, что в России происходят подвижки во власти, о которых давно высказывались предположения".

Информационное агентство Associated Press обращает внимание на то, что в своем выступлении Владимир Путин подчеркнул "необходимость внести изменения в Конституцию, чтобы она имела приоритет над международным правом". "Он также указал на то, что в Конституцию должны быть внесены изменения, запрещающие высокопоставленным государственным чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство, - указало агентство. - В своем выступлении Путин сосредоточил внимание на необходимости решения демографической проблемы и создания стимулов для экономического роста".

Баланс власти в России 

Как отмечает газета Politico, Владимир Путин "предложил масштабные конституционные изменения, влияющие на баланс власти в стране". "Хотя он не сказал, что планирует делать после того, как покинет свой пост, эти изменения могут дать Путину, который находится у власти в качестве либо президента, либо премьер-министра с 1999 года, возможности для того, чтобы сохранять лидирующую роль в России после его текущего, четвертого президентского срока, который заканчивается в 2024 году", - считает Politico.

В свою очередь газета The Washington Post обратила внимание на предложение Путина ограничить количество президентских сроков двумя. "Это указывает на то, что он не будет стремиться занять пост [президента] в третий раз подряд. Он также изложил планы, согласно которым полномочия будут перераспределены от президента к нижней палате парламента - этот шаг снизит влияние его преемника", - полагает издание.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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