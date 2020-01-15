СМИ: власти Аргентины попросили Моралеса отказаться от агрессивной риторики

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 января. /ТАСС/. Правительство Аргентины попросило экс-президента Боливии Эво Моралеса, получившего убежище в республике, придерживаться более сдержанной риторики во время публичных выступлений и интервью. Об этом сообщил в среду информационный портал Infobae .

Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

По данным его источников, президенту Аргентины Альберто Фернандесу не понравились слова Моралеса о желании создать в Боливии народное ополчение. Просьбу главы государства воздержаться от подобных заявлений экс-президенту передали при личной встрече представители администрации Фернандеса.

Как сообщает Infobae, несмотря на недовольство заявлением Моралеса, президент Аргентины не захотел выступать с их критикой публично.

В воскресенье в эфире радиостанции Kawsachun Coca Моралес сказал, что в Боливии в случае его возвращения "необходимо создать вооруженное народное ополчение, как в Венесуэле". В понедельник министр юстиции Боливии Альваро Коимбра заявил, что правительство намерено предъявить Моралесу обвинения в подстрекательстве к мятежу и терроризме из-за этих слов.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент страны Альваро Гарсия Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. Новые выборы назначены на 3 мая.