Палата представителей Конгресса одобрила передачу обвинений против Трампа в Сенат

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за передачу обвинительного заключения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Трансляция велась на сайте нижней палаты.

За принятие соответствующей резолюции выступили 228 законодателей, против - 193. Голоса практически полностью разделились по партийной принадлежности, при этом один демократ проголосовал против этого решения.

Главе Белого дома инкриминируют две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Документ также одобряют семь обвинителей (управляющих), которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе. Это глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия. Также резолюция предусматривает финансирование из бюджета самой процедуры импичмента.

Демократы, как ожидается, передадут в среду обвинительное заключение лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнелу. Как заявлял ранее сам Макконнелл, процесс в верхней палате может начаться 21 января.