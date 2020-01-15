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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

В Канаде заявили, что пока не получили доступ к черным ящикам разбившегося в Иране Boeing

Министр транспорта Канады Марк Гарно сообщил, что канадские эксперты уже посетили место катастрофы и пообщались с иранскими коллегами

ОТТАВА, 15 января. /ТАСС/. Канадские технические специалисты пока не получили доступа к черным ящикам украинского лайнера, разбившегося в Иране. Об этом в среду заявил журналистам в Оттаве министр транспорта Канады Марк Гарно.

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"Черные ящики находятся у Ирана, Канада пока не получила к ним доступ", - сказал он, выразив надежду, что иранская сторона в дальнейшем предоставит канадским специалистам возможность изучить записи с этих устройств. "В первую очередь, нас интересуют записывающие [переговоры пилотов] устройства", - отметил министр.

Гарно также сообщил, что канадские эксперты уже посетили место катастрофы и пообщались с иранскими коллегами.

Теги
КанадаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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