В Канаде заявили, что пока не получили доступ к черным ящикам разбившегося в Иране Boeing

ОТТАВА, 15 января. /ТАСС/. Канадские технические специалисты пока не получили доступа к черным ящикам украинского лайнера, разбившегося в Иране. Об этом в среду заявил журналистам в Оттаве министр транспорта Канады Марк Гарно.

"Черные ящики находятся у Ирана, Канада пока не получила к ним доступ", - сказал он, выразив надежду, что иранская сторона в дальнейшем предоставит канадским специалистам возможность изучить записи с этих устройств. "В первую очередь, нас интересуют записывающие [переговоры пилотов] устройства", - отметил министр.

Гарно также сообщил, что канадские эксперты уже посетили место катастрофы и пообщались с иранскими коллегами.