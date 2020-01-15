Боливийские власти усилили наблюдение за посольством Мексики в Ла-Пасе

МЕХИКО, 15 января. /ТАСС/. Наблюдение за дипломатическими объектами Мексики в Ла-Пасе со стороны боливийских властей значительно усилилось. Об этом сообщило в среду в своем Twitter посольство североамериканского государства.

Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

"Вокруг резиденции Мексики идет масштабная операция", - говорится в записи. Она проиллюстрирована фотографией, на которой видно, что на небольшом участке дороги у объекта находятся порядка 15 сотрудников силовых структур.

По данным Карен Лонгарик, главы МИД Боливии в переходном правительстве, к концу ноября 2019 года около 20 политиков, связанных с бывшим президентом Эво Моралесом, укрылись на территории посольства Мексики. В отношении четырех из них действует ордер на арест, это означает, что дипломатическое представительство не может позволить им покинуть страну.

В южноамериканской стране 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. Противники президента организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель антиправительственных выступлений Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как госпереворот, его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента. Моралес 12 ноября прибыл в Мексику, где получил политическое убежище. В тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности президента. Спустя месяц Моралес прилетел в столицу Аргентины, власти которой предоставили ему статус беженца.