NYT: судебный процесс над Трампом в Сенате может продлиться не более двух недель

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате Конгресса США может продлиться не более двух недель. С таким утверждением выступила в среду газета The New York Times , ссылаясь на высокопоставленных представителей американской администрации.

Так, источники газеты подчеркивают, что дата начала голосования в Палате представителей Конгресса США по кандидатурам обвинителей была отложена на слишком долгий срок. В связи с этим они считают крайне маловероятным, что сам судебный процесс в Сенате может продлиться дольше, чем две недели с момента его начала. В то же время источники издания в Сенате указывают на то, что процесс может занять от трех до пяти недель.

Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за передачу обвинительного заключения против Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Главе Белого дома инкриминируют две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Документ также одобряет семь обвинителей, которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе. Это глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия. Также резолюция предусматривает финансирование из бюджета самой процедуры импичмента.

Демократы, как ожидается, передадут в среду обвинительное заключение лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнелу. Как заявлял ранее сам Макконнелл, процесс в верхней палате может начаться 21 января.