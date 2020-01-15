В Узбекистане выберут членов верхней палаты парламента

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. Очередные выборы членов Сената (верхней палаты) Олий мажлиса (парламента) Узбекистана состоятся в республике 16-17 января. Выборы пройдут на заседаниях местных, городских и районных органов власти.

"В соответствии с избирательным кодексом выборы членов верхней палаты парламента Узбекистана должны проводиться не позднее месяца после избрания депутатов местных органов представительной власти (выборы прошли 22 декабря 2019 года - прим. ТАСС). Учитывая это, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем очередном заседании, прошедшем 8 января, назначила совместные заседания кенгашей (советов), в ходе которых пройдут выборы сенаторов, на 16-17 января", - сказал ТАСС председатель ЦИК Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

По его словам, уже утверждены образцы бюллетеней, протоколов и других документов счетных комиссий.

Избираются 84 сенатора, 16 - назначаются

На заседаниях кенгашей предстоит выбрать 84 сенаторов из числа депутатов местных органов власти: по шесть от Каракалпакии, Ташкента и 12 областей республики. Еще 16 членов верхней палаты назначаются указом президента Узбекистана. Ими становятся наиболее известные и авторитетные граждане республики.

Членом Сената может стать гражданин, которому на момент выборов исполнилось 25 лет, проживающий на территории республики последние пять лет. Один человек не может быть одновременно членом Сената и депутатом Законодательной (нижней) палаты Олий мажлиса. Срок полномочий сенатора - пять лет.

Председатель Сената избирается по представлению президента тайным голосованием на срок полномочий палаты. Он может быть досрочно отозван со своего поста, если за это решение проголосует не менее двух третей членов палаты.

В случае невозможности исполнения действующим президентом страны своих обязанностей, его обязанности и полномочия временно возлагаются на председателя Сената до проведения выборов нового главы государства.

Выборы в нижнюю палату

22 декабря минувшего года в Узбекистане прошли выборы депутатов нижней палаты Олий мажлиса. В них приняли участие все пять зарегистрированных в республике политических партий. Победу одержала Либерально-демократическая партия (УзДиДеП), завоевавшая 53 мандата, за ней следуют Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Экологическая партия Узбекистана, которые получили соответственно 36, 24, 22 и 15 депутатских мест.

Ожидается, что уже в конце будущей недели состоится первое совместное заседание верхней и нижней палат парламента, на котором с ежегодным посланием выступит глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.