В Минске состоится первое в новом году заседание контактной группы по конфликту в Донбассе

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Первая в наступившем году встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в четверг в Минске. В этом заседании впервые примет участие новый спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.

Грау предстоит возглавить переговоры по реализации тех решений, которые были достигнуты 9 декабря в Париже на саммите "нормандской четверки". Тогда лидеры Германии, России, Украины и Франции "перезапустили мирный процесс" в Донбассе, поставив перед сторонами конфликта ряд конкретных задач с четкими сроками. За месяц, прошедший с момента парижской встречи, была решена одна из них - проведен масштабный обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".

На повестке дня по-прежнему остается вопрос безопасности. Участники "нормандского саммита" рекомендовали участникам конфликта объявить до конца декабря новое перемирие с целью достижения устойчивого бессрочного режима прекращения огня на линии разделения сторон. Однако представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) напомнили, что предыдущее перемирие от 21 июля 2019 года уже согласовывалось как бессрочное и было подкреплено пакетом дополнительных мер контроля. В связи с этим они предложили просто соблюдать те меры, о которых стороны договорились ранее. В итоге контактная группа заявила о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и призвала стороны конфликта выполнять договоренности от 21 июля. Однако полная тишина в зоне конфликта не наступила, стороны по-прежнему сообщают о продолжающихся обстрелах.

Еще одним поручением "нормандской четверки", включенным в итоговое коммюнике саммита, стало требование "в течение 30 дней достичь договоренности об открытии на линии соприкосновения в Донбассе новых пунктов пропуска". Этот вопрос в Париже поднял президент РФ Владимир Путин, который подчеркнул, что, кроме обсуждения крупных проектов, нельзя забывать и "о простых людях", живущих в регионе, и призвал создать "максимально комфортные условия для скорейшего - без многочасовых очередей - прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне".

На прошлом заседании контактной группы проблемы при согласовании обмена пленными помешали обсудить этот вопрос. "До пунктов пропуска просто не дошли", - пояснил тогда глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. Учитывая, что 30-дневный срок, отводившийся на решение этой задачи, уже истек, можно ожидать, что данный вопрос будет поднят на ближайшей встрече в Минске.

Согласование трех новых зон безопасности

Как ожидается, в повестку контактной группы будет включено также согласование трех новых участков, на которых до конца марта, в соответствии с требованиями "нормандской четверки", должно быть проведено разведение сил и средств.

Киев ранее заявлял о готовности приступить к обсуждению этой темы. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, украинская сторона подготовила свои предложения и даже, чтобы переговоры прошли максимально продуктивно, имела "в запасе" несколько альтернативных вариантов для возможности "маневрировать во время переговоров". Но 18 декабря, как сообщила полпред Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, Киев свои предложения по новым участкам разведения в Донбассе не представил. При этом полпред РФ Борис Грызлов особо подчеркнул, что "три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств".

Политическая повестка

Отдельный параграф парижского коммюнике был посвящен политической части мирного урегулирования конфликта в Донбассе и механизму выполнения соответствующих пунктов минских соглашений. В частности, речь идет о необходимости законодательного закрепления на постоянной основе особого порядка местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В документе также подчеркнуто, что участники саммита считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в том виде, который был согласован "нормандской четверкой" и контактной группой.

Верховная рада еще в декабре продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, и власти Украины пообещали после Нового года приступить к обсуждению тех изменений в закон, которые требуются в соответствии с минскими соглашениями. При этом все изменения закона об особом статусе должны согласовываться в рамках контактной группы с представителями ДНР и ЛНР.

Важность воплощения Киевом в жизнь тех задач, которые были поставлены в ходе встреч в "нормандском формате", подчеркнул на днях Путин. Обсуждая в конце прошлой недели с канцлером ФРГ Ангелой Меркель урегулирование украинского кризиса, Путин , в частности, выразил надежду на то, что украинская сторона начнет реализовывать договоренности по политическому урегулированию. "Продление закона об особом статусе Донбасса - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях", - подчеркнул лидер РФ.