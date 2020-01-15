Глава ЕК: решение о продлении переговоров по торговому договору с ЕС остается за Лондоном

ДУБЛИН, 16 января. /ТАСС/. Решение о продлении сроков переговоров с ЕС по торговому соглашению остается за Великобританией. Об этом заявила в среду в Дублине глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

"Только одна из двух сторон переговоров может запросить продления [сроков работы над торговым соглашением ЕС-Великобритания] - это решение за Лондоном, - заявила глава Еврокомиссии. - К середине года будет понятно, на какой стадии мы будем находиться". Она добавила, что Брюссель готов двигаться в предстоящем переговорном процессе "быстро, как только это возможно, работая день и ночь над соглашением". Фон дер Ляйен уточнила, что переговоры начнутся в конце февраля - начале марта. "Речь идет не только о торговле, вопросов много, и мы будем работать над ними параллельно", - добавила она.

Фон дер Ляйен отметила также, что "Ирландия, как никакая другая страна в ЕС, оказалась под влиянием Brexit". "Именно поэтому ирландский вопрос был для нас приоритетным на стадии переговоров по соглашению о выходе [Великобритании из ЕС], и мы добились сохранения прозрачной границы на острове", - указала она. Премьер-министр Ирландии со своей стороны подчеркнул, что на предстоящем этапе переговоров ЕС и Великобритании "будет необходимо сохранять общее понимание относительно необходимости гарантировать сохранение целостности общеевропейского рынка и Таможенного союза ЕС".

Ранее 8 января по итогам встречи с председателем Еврокомиссии в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен начать переговоры с ЕС о новом торговом соглашении сразу после Brexit, намеченного на 31 января, и не будет продлевать переходный период после 31 декабря 2020 года. Глава ЕК, в свою очередь, высказала в ходе визита в Лондон мнение о том, что Великобритания и Евросоюз не успеют достигнуть компромисса во всех аспектах соглашения о свободной торговле до конца текущего года.