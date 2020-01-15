{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ЕК: решение о продлении переговоров по торговому договору с ЕС остается за Лондоном

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что переговоры начнутся в конце февраля - начале марта

ДУБЛИН, 16 января. /ТАСС/. Решение о продлении сроков переговоров с ЕС по торговому соглашению остается за Великобританией. Об этом заявила в среду в Дублине глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

"Только одна из двух сторон переговоров может запросить продления [сроков работы над торговым соглашением ЕС-Великобритания] - это решение за Лондоном, - заявила глава Еврокомиссии. - К середине года будет понятно, на какой стадии мы будем находиться". Она добавила, что Брюссель готов двигаться в предстоящем переговорном процессе "быстро, как только это возможно, работая день и ночь над соглашением". Фон дер Ляйен уточнила, что переговоры начнутся в конце февраля - начале марта. "Речь идет не только о торговле, вопросов много, и мы будем работать над ними параллельно", - добавила она.

Фон дер Ляйен отметила также, что "Ирландия, как никакая другая страна в ЕС, оказалась под влиянием Brexit". "Именно поэтому ирландский вопрос был для нас приоритетным на стадии переговоров по соглашению о выходе [Великобритании из ЕС], и мы добились сохранения прозрачной границы на острове", - указала она. Премьер-министр Ирландии со своей стороны подчеркнул, что на предстоящем этапе переговоров ЕС и Великобритании "будет необходимо сохранять общее понимание относительно необходимости гарантировать сохранение целостности общеевропейского рынка и Таможенного союза ЕС".

Ранее 8 января по итогам встречи с председателем Еврокомиссии в Лондоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен начать переговоры с ЕС о новом торговом соглашении сразу после Brexit, намеченного на 31 января, и не будет продлевать переходный период после 31 декабря 2020 года. Глава ЕК, в свою очередь, высказала в ходе визита в Лондон мнение о том, что Великобритания и Евросоюз не успеют достигнуть компромисса во всех аспектах соглашения о свободной торговле до конца текущего года.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
СМИ: Болтон раскроет в книге то, что ему известно о попытке США надавить на Киев
По данным источников газеты New York Times, в Конгрессе пока не решили будут ли вызывать Болтона для дачи показаний в рамках процедуры импичмента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС