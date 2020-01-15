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Власти Турции после двух с половиной лет блокировки открыли доступ к Wikipedia

Доступ к онлайн-энциклопедии был заблокирован властями Турции из-за того, что она якобы очерняла имидж страны
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© AP Photo/Eric Risberg

АНКАРА, 16 января. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкие власти приняли решение разблокировать доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia, сообщает корреспондент ТАСС.

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По состоянию на 00:05 мск, электронная энциклопедия вновь доступна интернет-пользователям на территории республики.

Доступ к Wikipedia был заблокирован властями Турции 29 апреля 2017 года. На следующий день Министерство транспорта, мореходства и коммуникаций Турции объяснило это тем, что Wikipedia якобы очерняла имидж страны, в частности, рассказывала о связях Анкары с террористическими организациями. В ведомстве добавили, что руководство ресурса ставили в известность о необходимости отказа от размещения "ложной и необоснованной информации", однако, несмотря на неоднократные предупреждения, ресурс отказался удалять контент.

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