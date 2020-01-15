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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Пентагон решает, надо ли направлять на Ближний Восток дополнительные силы

Речь идет, в частности, о подразделениях противоракетной обороны
Министр Сухопутных войск США Райан Маккарти Дмитрий Кирсанов/ТАСС
Описание
Министр Сухопутных войск США Райан Маккарти
© Дмитрий Кирсанов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Министерство обороны США решает, следует ли перебрасывать на Ближний Восток дополнительные американские войска, в том числе подразделения противоракетной обороны, в связи с сохранением напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил в среду на встрече с небольшой группой журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти.

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"Мы рассматриваем дополнительный потенциал, который, возможно, перебросим в регион (на Ближний Восток - прим. ТАСС). В конечном счете решение о том, посылать или нет [туда] больше сил, подпишет или не подпишет министр [обороны Марк] Эспер", - заявил Маккарти, комментируя резкое обострение американо-иранских отношений после убийства Вооруженными силами США генерал-майора Касема Сулеймани. По словам Маккарти, "речь может идти о различных вспомогательных [подразделениях], таких как отвечающие за противоракетную оборону и другие". "Мы это изучаем", - отметил министр.

При этом он достаточно высоко оценил военный потенциал Ирана. "Они являются очень боеспособным противником. У них имеется потенциал, позволяющий наносить удары по американцам", - сказал министр Армии США. Занимающее этот пост гражданское лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется главе Пентагона.

Теги
ИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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