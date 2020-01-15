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Ситуация на Корейском полуострове

Источник: ООН не могли дать рекомендации о возможности участия в конференции в КНДР

По словам собеседника ТАСС, пока вряд ли можно говорить о каких-то согласованных рекомендациях

ООН, 16 января. /ТАСС/. Эксперты ООН еще не согласовали доклад по КНДР, поэтому они не могли выработать рекомендации об отказе от участия в конференции по криптовалютам, которая пройдет в Пхеньяне 22-29 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник в организации.

Ранее агентство Reuters сообщило, что "в конце текущего месяца комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР будет представлен доклад, в котором эксперты указывают на возможные нарушения [санкционного режима] со стороны участников этой конференции".

"Доклад панели экспертов должен появиться только в марте, так что вряд ли его текст готов, и приводимые "цитаты из текста доклада" - очевидный фейк", - сказал собеседник агентства.

В целом, по его словам, "вряд ли можно говорить о каких-то согласованных рекомендациях, тем более по поводу научного мероприятия, которое к моменту публикации доклада уже пройдет".

Теги
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