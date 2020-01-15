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В Госдепе заявили, что у Турции все меньше времени до введения санкций США из-за С-400

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер назвал ошибочными слова о том, что Турции сошла с рук покупка российских ЗРС

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ставят конкретных сроков введения санкций против Турции из-за покупки у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, однако у Анкары остается все меньше времени для того, чтобы разрешить эти разногласия с Вашингтоном. Об этом заявил в среду на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

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По его словам, ошибочно было бы говорить, что Турции "сошла с рук" покупка С-400 у РФ. "Положения CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - прим. ТАСС) все еще применяются [к Турции]. Нет четких сроков введения санкций. Так что для Турции сейчас остается все более сужающийся временной промежуток, чтобы разобраться с этим вопросом", - сказал он.

"Технически санкции еще не введены. Но мы немедленно исключили Турцию из программы F-35", - подчеркнул Купер. "Урок для других государств заключается не в том, что Турции все сошло с рук, а в том, что именно она потеряла и еще может потерять", - считает американский дипломат.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Против приобретения Анкарой российских ЗРС активно выступают США и НАТО. 17 июля 2019 года Белый дом сообщил, что решение Турции делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, принятый в США в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

В декабре 2019 года комитет Сената Конгресса США по иностранным делам одобрил пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой С-400. В законопроекте отмечается в том числе, что вашингтонская администрация обязана ввести ограничения в рамках CAATSA. Теперь он поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в документ могут быть внесены коррективы. Похожий законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США в конце октября 2019 года.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал в декабре 2019 года военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября 2019), в котором содержится упоминание о том, что приобретение Турцией С-400 подпадает под положения другого закона - "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии". Он также предусматривает введение президентом санкций против Анкары.

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