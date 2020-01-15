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Бразилия приостановила участие в региональном объединении СЕЛАК

Мексика была заранее уведомлена об этом решении

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 января. /ТАСС/. Власти Бразилии приостановили участие страны в деятельности Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Об этом ТАСС сообщили в МИД республики.

"Бразилия не считает, что в контексте регионального кризиса имеются условия для участия в СЕЛАК", - сообщили в пресс-службе ведомства. В нем пояснили, что заранее уведомили о своем решении Мексику, к которой 8 января перешло временное председательство в объединении, указав, что любые документы и решения, принятые на министерской встрече в Мехико, не будут распространяться на Бразилию.

Пришедшее к власти в январе прошлого года ультраправое правительство президента Жаира Болсонару ранее объявило о выходе республики из другого регионального блока - Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Это было сделано на фоне кризиса данного интеграционного объединения, созданного в 2008 году, когда власть в странах региона преимущественно принадлежала левым политическим силам. В марте президенты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили и Эквадора подписали соглашение о создании нового регионального блока - Форума для развития Южной Америки (ПРОСУР). В УНАСУР в настоящее время остаются Венесуэла, Уругвай, Суринам и Гайана.

Что касается СЕЛАК, то в деятельности организации участвуют такие страны, как Куба и Венесуэла, с официальными властями которых правительство Болсонару находится в напряженных отношениях.

Теги
БразилияМексикаКубаВенесуэлаБолсонару, Жаир
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