NYT: Болтон раскроет в книге то, что ему известно о попытке США надавить на Киев

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается в своей книге рассказать о том, что он знает о предполагаемой попытке Дональда Трампа вынудить власти Украины расследовать действия сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена Хантера. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета New York Times , ссылающаяся на собственные источники.

По их данным, в верхней палате Конгресса США все еще решают, будут ли вызывать Болтона повесткой для дачи показаний в рамках процедуры импичмента. Сам он ранее заявил, что готов выступить в Сенате, если законодатели направят ему повестку. Болтон вне зависимости от итогового решения сенаторов намерен изложить некоторые из известных ему подробностей об июльском разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Согласно публикации, Болтон в своей книге, название и сроки выхода в свет которой не уточняются, собирается рассказать о том, чему был свидетелем во время работы в администрации США. Ряд затронутых в книге тем будет касаться России и Венесуэлы. Автор планирует описать свои контакты с такими официальными лицами, как бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, госсекретарь Майкл Помпео и исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни. Они, как утверждают источники газеты, будут выставлены в не совсем приглядном свете.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Американский лидер объяснил это решение тем, что тот делал серьезные ошибки. Агентство Ассошиэйтед Пресс (АП) сообщило в ноябре прошлого года о планах экс-помощника президента США написать книгу и выпустить ее в свет на основе соглашения с издательством Simon & Schuster. По данным АП, гонорар Болтона составит 2 млн долларов.

Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за передачу обвинительного заключения против Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Главе Белого дома инкриминируют две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Документ также одобряет семь обвинителей, которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе. Это глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерролд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, а также конгрессмены Хаким Джеффрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия. Также резолюция предусматривает финансирование из бюджета самой процедуры импичмента.

Импичмент Трампа

4 сентября 2019 года Палата представителей Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала процедуры послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента. Во время судебного процесса сенаторы будут выполнять функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступит стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США. Чтобы импичмент был объявлен, необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.