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Гранаты со слезоточивым газом у посольства РФ в Бейруте. Полиция борется с демонстрантами

Никто из дипломатов и членов их семей не пострадал
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© AP Photo/Hussein Malla

БЕЙРУТ, 16 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Едкий запах дыма стоит в воздухе возле пересечения улицы Мар-Ильяс и проспекта Корниш-Мазраа в западном квартале Бейрута. У светофора на перекрестке находится северная стена, загораживающая жилое здание на территории посольства России. Через нее перелетели в среду гранаты со слезоточивым газом, выпущенные ливанскими жандармами во время разгона толпы демонстрантов.

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"Две гранаты упали на нашей территории, никто из сотрудников и членов их семей не пострадал", - сообщил корреспонденту ТАСС советник-посланник Вячеслав Максудов. По его словам, руководством посольства были сразу приняты дополнительные меры безопасности. Охрана дипмиссии усилена в связи со столкновениями, которые происходили буквально в двух шагах от посольского комплекса.

Полицейским удалось разогнать толпу агрессивно настроенной молодежи, которая кидала камни и запускала в их сторону петарды. Ситуация ближе к полуночи успокоилась. Волонтеры оказывали помощь активистам, пострадавшим от удушья и во время стычек с жандармами.

Погромы на Хамре

Активисты протестного движения уже не первый раз провоцируют полицейские силы в этом уголке Бейрута. 

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У самого въезда на Мар-Ильяс стоит здание казармы жандармерии, где находится центр предварительного заключения. Туда привозят со всего города задержанных в ходе беспорядков демонстрантов. Во вторник, 14 января туда доставили 59 человек, которые громили офисы банков и коммерческих фирм на улице Хамра, которая является торговой артерией Западного Бейрута.

Демонстранты, перегородив в среду проезжую часть на Мар-Ильясе, целый день дожидались их освобождения, но этого не произошло, и тогда они начали атаковать ворота казармы. Другая группа активистов принялась ломать расположенные поблизости банкоматы. Понятно, что в такой ситуации полицейские перешли к решительным ответным действиям.

Протестная волна

Новая волна уличных акций стартовала сразу после того, как один из лидеров протестующих Самир аль-Хури объявил во вторник о переходе к кампании гражданского неповиновения с целью усилить давление на правящие круги. "Ливану необходимо решение проблем, и народ дает властям 48 часов на то, чтобы сформировать переходное правительство из независимых фигур", - заявил он.

Массовые протесты начались в Ливане 17 октября 2019 года и привели к отставке 29 октября главы коалиционного правительства Саада Харири. Президент республики Мишель Аун поручил 19 декабря сформировать новый кабинет экс-министру образования Хасану Диабу. Его кандидатуру поддержали 69 из 128 депутатов парламента. Назначение нового премьера, однако, не успокоило протестное движение, лидеры которого добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Теги
ЛиванАун, МишельХарири, Саад
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