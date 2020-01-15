Гранаты со слезоточивым газом у посольства РФ в Бейруте. Полиция борется с демонстрантами

Никто из дипломатов и членов их семей не пострадал

БЕЙРУТ, 16 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Едкий запах дыма стоит в воздухе возле пересечения улицы Мар-Ильяс и проспекта Корниш-Мазраа в западном квартале Бейрута. У светофора на перекрестке находится северная стена, загораживающая жилое здание на территории посольства России. Через нее перелетели в среду гранаты со слезоточивым газом, выпущенные ливанскими жандармами во время разгона толпы демонстрантов.

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"Две гранаты упали на нашей территории, никто из сотрудников и членов их семей не пострадал", - сообщил корреспонденту ТАСС советник-посланник Вячеслав Максудов. По его словам, руководством посольства были сразу приняты дополнительные меры безопасности. Охрана дипмиссии усилена в связи со столкновениями, которые происходили буквально в двух шагах от посольского комплекса. Полицейским удалось разогнать толпу агрессивно настроенной молодежи, которая кидала камни и запускала в их сторону петарды. Ситуация ближе к полуночи успокоилась. Волонтеры оказывали помощь активистам, пострадавшим от удушья и во время стычек с жандармами. Погромы на Хамре Активисты протестного движения уже не первый раз провоцируют полицейские силы в этом уголке Бейрута.