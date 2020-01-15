Демократы Палаты представителей передали обвинения против Трампа в Сенат

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса США передали в среду вечером обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Церемония транслировалась ведущими американскими телеканалами. Нижняя палата ранее приняла соответствующую резолюцию.
Утвержденные в соответствии с данным документом семь обвинителей (управляющих) во главе с председателем спецкомитета по разведке Адамом Шиффом, которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе, передали статьи обвинения лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу.