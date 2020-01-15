{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Демократы Палаты представителей передали обвинения против Трампа в Сенат

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Демократы Палаты представителей Конгресса США передали в среду вечером обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Церемония транслировалась ведущими американскими телеканалами. Нижняя палата ранее приняла соответствующую резолюцию.

Утвержденные в соответствии с данным документом семь обвинителей (управляющих) во главе с председателем спецкомитета по разведке Адамом Шиффом, которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе, передали статьи обвинения лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
СМИ: Болтон раскроет в книге то, что ему известно о попытке США надавить на Киев
По данным источников газеты New York Times, в Конгрессе пока не решили будут ли вызывать Болтона для дачи показаний в рамках процедуры импичмента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС