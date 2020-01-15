Демократы Палаты представителей передали обвинения против Трампа в Сенат

Начало процедуры импичмента Трампа

СМИ: Болтон раскроет в книге то, что ему известно о попытке США надавить на Киев

По данным источников газеты New York Times, в Конгрессе пока не решили будут ли вызывать Болтона для дачи показаний в рамках процедуры импичмента

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