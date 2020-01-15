Французские аналитики назвали Мишустина эффективным менеджером

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Глава российской Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, рекомендованный в среду президентом России Владимиром Путиным на пост главы правительства, имеет репутацию эффективного менеджера, констатирует французское агентство Agence France-Presse (AFP), комментируя сообщения из Москвы об уходе в отставку прежнего состава кабинета. Оно отметило, что "предложение Путина было сделано вслед за обнародованием планов крупных конституционных реформ".

"Выдвижение кандидатуры Мишустина, возглавлявшего с 2010 года Федеральную налоговую службу, было неожиданным, - заметило французское агентство. - Но у него репутация эффективного менеджера". Его кандидатура, отмечает AFP, предложена вслед за объявлением об отставке Дмитрия Медведева, который руководил правительством на протяжении восьми лет.

Модернизация налоговой службы

Останавливаясь на послужном списке кандидата в премьеры, AFP отметило, что Мишустин, окончивший один из московских технологических институтов, пришел в российскую администрацию в 1998 году в качестве высокопоставленного сотрудника Федеральной налоговой службы. "Далее последовала работа на ответственных постах в ряде правительственных ведомств", - указало агентство. Начиная с 2004 года он руководил кадастром объектов недвижимости, затем занимался экономическими зонами, создаваемыми для привлечения инвестиций, а в 2010 году вернулся в ФНС "с задачей провести ее основательную модернизацию", констатирует AFP.

"Мишустин осуществил реструктуризацию и цифровизацию налоговой службы, превратив прежде довольно громоздкую структуру в эффективную систему", - отмечает агентство. Руководитель ФНС, добавляет AFP, выступил "активным сторонником цифровизации российской экономики".

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