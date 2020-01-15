Госдеп пытается разобраться, что означает отставка главы правительства России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдепартамент следит за развитием ситуации с отставкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и остальных членов кабмина, но пока не сформировал позицию по этому вопросу. Об этом сообщила в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус в эфире телеканала RTVI .

"Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева", - сказала она. "У меня пока нет конкретного заявления по этому поводу, кроме того, что мы осведомлены и следим за происходящим", - отметила Ортэгус.

Несмотря на отсутствие официальной позиции по отставке российского правительства, глава пресс-службы Госдепа воспользовалась случаем упомянуть о приписываемом России вмешательстве в избирательный процесс США в 2016 году. При этом она напомнила о словах президента США Дональда Трампа, который многократно заявлял, что хочет улучшения отношений с Россией.

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на заседании 16 января.

В Белом доме ТАСС отказались комментировать отставку правительства Медведева и выдвижение Мишустина, а в руководстве Госдепартамента пока не откликнулись на соответствующий запрос агентства.