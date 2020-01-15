СМИ: сирийские войска освободили от террористов два поселка на востоке Идлиба

ТАСС, 16 января. Военнослужащие сирийской армии заняли в четверг два населенных пункта Абу-Джариф и Телль-Хатра на востоке провинции Идлиб после ожесточенных боев с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Как передала радиостанция Sham FM, правительственные войска возобновили наступательную операцию в этом районе после того, как бандформирования сорвали договоренности о прекращении огня, которые были достигнуты пять дней назад.

Ранее в ходе наступления, начатого 19 декабря прошлого года, бойцам сирийской армии удалось освободить 46 населенных пунктов на юге и востоке Идлиба и вернуть под контроль территорию в 320 кв. км.

Одновременно сирийская артиллерия ведет артподготовку в южных окрестностях Алеппо, где удары наносятся по форпостам террористов в Хан-Тоумане, Халсе и Эз-Зербе. Как сообщила газета "Аль-Ватан", командование ВС республики перебросило в этот район бронетехнику, которая сосредоточена сейчас у микрорайона Рашидин и предместья Эз-Захра. Операция против "Джебхат ан-Нусры" и ее союзников позволит избавить этот крупнейший мегаполис Сирии от минометных обстрелов боевиков. Кроме того, войска смогут вернуть под контроль участки шоссе Алеппо - Дамаск и Алеппо - Латакия, которые находятся сейчас в руках бандформирований, и соединиться с армейскими частями, наступающими из провинции Хама.