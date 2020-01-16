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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

NYT: ВС США возобновили совместные операции с Ираком

Газете не удалось получить сведения, кто именно санкционировал возобновление совместных военных операций

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Подразделения вооруженных сил США в среду возобновили совместные операции с Ираком, в том числе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), прерванные после демонстраций протеста перед американским посольством в Багдаде две недели назад. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их данным, американские военные стремились как можно быстрее возобновить совместные действия на территории Ирака с целью купировать любые попытки ИГ провозгласить своей победой приостановку таких операций. Как отмечается в публикации, пауза была объявлена американской стороной, но не иракской. Газете не удалось получить в Багдаде сведения, кто именно санкционировал возобновление совместных военных операций.

Обострение отношений между Багдадом и Вашингтоном произошло после налета ВВС США 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в городе Эль-Каим близ границы с Сирией, который повлек за собой гибель 27 ополченцев. В ответ шиитские активисты предприняли штурм американского посольства в Багдаде 31 декабря.

3 января в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах.

5 января парламент арабской страны принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Багдаду "беспрецедентными санкциями".

Теги
СШАИранИракТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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