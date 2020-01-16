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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

По данным Белого дома, в ходе телефонного разговора речь шла о Иране, Ливии и Сирии

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обстановку в Сирии и Ливии, а также протесты в Иране. Об этом сообщил в среду представитель Белого дома Джадд Дир по итогам телефонного разговора лидеров.

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"Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Сирии и Ливии, протесты в Иране, а также то, что Иран сбил украинский авиалайнер Boeing 737", - отметили в пресс-службе.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами России и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) и силами Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа. В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще в декабре, возобновились вооруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

Министерство национальной обороны Турции 10 января сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января.

Теги
СШАИранСирияТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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