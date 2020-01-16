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Ситуация на Корейском полуострове

МИД Южной Кореи: сотрудничество Сеула и Пхеньяна поможет возобновлению диалога США и КНДР

Также в ведомстве сообщили, что Сеул намерен обсудить с Вашингтоном возможность реализации с КНДР двусторонних проектов, которые не запрещены санкциями

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Республика Корея и США ведут поиск путей продвижения диалога с КНДР в рамках действующего в отношении Пхеньяна санкционного режима. Об этом заявил специальный представитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, сообщает в четверг агентство Yonhap.

"Продвижение диалога в рамках санкций - вопрос, представляющий взаимный интерес для Республики Корея и США", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что улучшение отношений между Сеулом и Пхеньяном способно помочь возобновлению буксующих переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. "Крайне необходимо развивать межкорейские отношения, что поможет и продвижению диалога между США и КНДР", - подчеркнул Ли До Хун.

По его словам, Сеул намерен обсудить с Вашингтоном возможность реализации с КНДР двусторонних проектов, которые не запрещены санкциями. "Мы хотим возобновить ряд межкорейских проектов. Надо узнать мнение Вашингтона на этот счет", - отметил дипломат.

Он сообщил, что США также прилагают усилия для скорейшего возвращения Пхеньяна за стол переговоров. "Насколько известно, Вашингтон делает это по различным каналам", - указал Ли До Хун. По его мнению, в настоящее время нет необходимости устанавливать жесткие временные рамки для возобновления диалога. "Важно, чтобы диалог по существу проблемы возобновился, поскольку продолжительный застой в переговорном процессе не несет пользы никому", - подчеркнул южнокорейский спецпредставитель.

Говоря о критике со стороны КНДР стремления Южной Кореи сыграть роль посредника между Пхеньяном и Вашингтоном, Ли До Хун отметил, что "Сеул является стороной, напрямую вовлеченной в вопросы безопасности Корейского полуострова, и продолжит свои усилия, невзирая на то, что говорят другие".

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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