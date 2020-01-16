США заявили о начале обсуждения второй фазы торговой сделки с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. США и Китай уже приступили к обсуждению второй фазы торговой сделки, соглашение по первой фазе которой было подписано в Вашингтоне в среду. Об этом сообщил в среду в интервью телеканалу Fox News вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.

Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

"Мы уже начали обсуждения по второй фазе сделки", - заявил Пенс, не раскрыв какие-либо подробности.

"Как я уже говорил сегодня, американский народ может быть уверен в том, что президент [США Дональд] Трамп при наличии первой фазы сделки будет продолжать решительно отстаивать рабочие места в Америке по мере продолжения переговоров, нацеленных на установление свободных, справедливых и взаимовыгодных торговых отношений с Китаем в долгосрочной перспективе", - заверил вице-президент США.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки с Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Суть соглашения

Во время церемонии представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер рассказал, что соглашение включает подробные положения, касающиеся защиты патентов и борьбы с контрафактной продукцией. Так, стороны договорились о конфискации оборудования, используемого для производства контрафакта. Договоренности запрещают присвоение коммерческой тайны. Согласно документу, Пекину запрещено "применять меры стимулирования, побуждающие" американские компании передавать ему технологии.

В соглашении все показатели сравниваются со средним значением за 2017 год. Китай согласен увеличить закупки американской продукции на $32,9 млрд в течение первого года и на $44,8 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. Так, в первый год Китай закупит американскую сельскохозяйственную продукцию на $12,5 млрд, а во второй - на $19,5 млрд.

Приобретение американских услуг должно возрасти на $12,8 млрд за первый год и на $25,1 млрд за второй. Пекин также будет закупать больше американских энергоресурсов: на $18,5 млрд в первом году и на $33,9 млрд во втором.

В целом в соглашении содержится призыв к Китаю повысить объем закупок товаров и услуг в течение первых двух лет на 200 млрд долларов по сравнению с 2017 годом. В связи с этим Пекин объявит об исключениях из таможенных пошлин для китайских товаров. Кроме того, как отмечается в соглашении, американские компании Visa, Mastercard и American Express получают доступ к платежному рынку Китая.

Касаясь отмены американских тарифов, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер указал, что их снижение возможно будет только по итогам второй фазы сделки. Кроме того, соглашение вступает в силу через 30 дней после его подписания.