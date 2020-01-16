{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

США заявили о начале обсуждения второй фазы торговой сделки с Китаем

Вице-президент США Майкл Пенс отметил, что переговоры нацелены на установление свободных, справедливых и взаимовыгодных торговых отношений с КНР

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. США и Китай уже приступили к обсуждению второй фазы торговой сделки, соглашение по первой фазе которой было подписано в Вашингтоне в среду. Об этом сообщил в среду в интервью телеканалу Fox News вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.

На эту тему
Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

"Мы уже начали обсуждения по второй фазе сделки", - заявил Пенс, не раскрыв какие-либо подробности.

"Как я уже говорил сегодня, американский народ может быть уверен в том, что президент [США Дональд] Трамп при наличии первой фазы сделки будет продолжать решительно отстаивать рабочие места в Америке по мере продолжения переговоров, нацеленных на установление свободных, справедливых и взаимовыгодных торговых отношений с Китаем в долгосрочной перспективе", - заверил вице-президент США.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки с Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Суть соглашения

Во время церемонии представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер рассказал, что соглашение включает подробные положения, касающиеся защиты патентов и борьбы с контрафактной продукцией. Так, стороны договорились о конфискации оборудования, используемого для производства контрафакта. Договоренности запрещают присвоение коммерческой тайны. Согласно документу, Пекину запрещено "применять меры стимулирования, побуждающие" американские компании передавать ему технологии.

В соглашении все показатели сравниваются со средним значением за 2017 год. Китай согласен увеличить закупки американской продукции на $32,9 млрд в течение первого года и на $44,8 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. Так, в первый год Китай закупит американскую сельскохозяйственную продукцию на $12,5 млрд, а во второй - на $19,5 млрд.

Приобретение американских услуг должно возрасти на $12,8 млрд за первый год и на $25,1 млрд за второй. Пекин также будет закупать больше американских энергоресурсов: на $18,5 млрд в первом году и на $33,9 млрд во втором.

В целом в соглашении содержится призыв к Китаю повысить объем закупок товаров и услуг в течение первых двух лет на 200 млрд долларов по сравнению с 2017 годом. В связи с этим Пекин объявит об исключениях из таможенных пошлин для китайских товаров. Кроме того, как отмечается в соглашении, американские компании Visa, Mastercard и American Express получают доступ к платежному рынку Китая.

Касаясь отмены американских тарифов, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер указал, что их снижение возможно будет только по итогам второй фазы сделки. Кроме того, соглашение вступает в силу через 30 дней после его подписания.

Теги
СШАКитайПенс, Майкл (Майк)Торговая война
Реклама на ТАСС
Отставка правительства России
Эксперт считает, что Путин выбором кандидата на должность премьера застал врасплох многих
Глава вашингтонского Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана Мэтью Рожански отметил, что президент РФ предпочел "продвинуть по службе относительно малоизвестную фигуру, а не более именитых кандидатов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС