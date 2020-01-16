Парнас заявил, что Трамп был в курсе всех его действий на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп точно знал, чем занимался на Украине по поручению его адвоката Рудольфа Джулиани предприниматель Лев Парнас. С таким утверждением последний выступил в интервью телеканалу MSNBC, фрагмент которого был показан в среду.

Парнаса попросили прокомментировать заявления Трампа о том, он не знаком с ним, а также Игорем Фруманом, Андреем Кукушкиным и Дэвидом Корреей, которым в США осенью прошлого года были предъявлены обвинения в сговоре с целью привлечения средств российского предпринимателя на финансирование ряда американских избирательных кампаний, а также в лоббистской деятельности в интересах украинского чиновника. "Это ложь. Президент Трамп точно знал, что происходит", - сказал предприниматель.

"Он был осведомлен о всех моих передвижениях. Я бы ничего не предпринимал без согласия Руди Джулиани или президента [США]", - продолжал Парнас, уточнив, что у него лично не было ни намерений, ни желания по своей воле общаться с официальными лицами Украины. "Я имею в виду, что им незачем было говорить со мной. Зачем кругу приближенных президента Зеленского, или министру [внутренних дел Арсену] Авакову, или [бывшему] президенту [Украины Петру] Порошенко встречаться со мной? Кто я такой? Им сказали, чтобы они встретились со мной", - сказал бизнесмен, утверждая, что упомянутые им лица пытаются скрыть факт встречи.

Скандал в Вашингтоне

В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре прошлого года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.