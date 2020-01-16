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Власти Палестины ждут визитов Путина и Макрона на следующей неделе

Речь идет о 22 и 23 января

ООН, 16 января. /ТАСС/. Палестинские власти ожидают приезда президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона на следующей неделе. Об этом сообщил в среду журналистам глава МИД Палестины Рияд аль-Малики.

"Мы примем обоих президентов - Путина и Макрона - 22 и 23 января текущего месяца с официальным визитом, - сказал он. - Это очень важно".

Глава МИД Палестины сообщил, что палестинский лидер Махмуд Аббас планирует обсудить с российским коллегой ближневосточную проблематику. "Состоится глубокая дискуссия по двусторонним вопросам, по палестино-израильскому урегулированию, также они затронут ситуацию в Сирии и Ливии", - информировал аль-Малики.

"Президент Путин посетит Вифлеем, он откроет там улицу, в обновление которой внесла вклад Россия", - добавил министр.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что визит Путина в Вифлеем 23 января прорабатывается.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияФранцияАббас, МахмудПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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